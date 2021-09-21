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В «Рубине» отреагировали на критику Вилкова в адрес Слуцкого

19:52
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Рубина» прокомментировала слова российского арбитра Михаила Вилкова в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!» (c)?Отстраненный от судейства без права восстановления Михаил Вилков. P. S. Если раздувать щеки, то только так", — говорится в заявлении в официальном Twitter клуба.

В матче восьмого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Зенит» (1:3) арбитр Сергей Иванов удалил Слуцкого. Обе желтые карточки тренер получил за разговоры с арбитром.

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Евгений Петров все материалы автора

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