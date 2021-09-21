В «Рубине» отреагировали на критику Вилкова в адрес Слуцкого

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала слова российского арбитра Михаила Вилкова в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу!»



(c)?Отстранённый от судейства без права восстановления Михаил Вилков



P. S. Если раздувать щёки, то только так ?? pic.twitter.com/03bvSvpNte — «Рубин» Казань (@fcrk) September 21, 2021

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!» (c)?Отстраненный от судейства без права восстановления Михаил Вилков. P. S. Если раздувать щеки, то только так", — говорится в заявлении в официальном Twitter клуба.

В матче восьмого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Зенит» (1:3) арбитр Сергей Иванов удалил Слуцкого. Обе желтые карточки тренер получил за разговоры с арбитром.