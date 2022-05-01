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Тренер «Химок» Юран назвал слово, из-за которого его удалили в матче с «Уфой»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил свое удаление уже после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

— В конце матча было много карточек. Что было?

— Если слово чудотворцы в сторону судьи я сказал, это оскорбительно? Какие еще должны быть слова? Мы подбираем слова. Мне дали красную, узнал я об этом, когда был в раздевалке. Если им слово чудотворцы не нравится, то я не знаю.

— Стукалов сказал, что у «Уфы» было преимущество.

— Пусть сначала выиграют. Мы в меньшинстве создавали моменты, контролировали матч. Ну забивайте тогда. Мы максимально сохраняли свои ворота. Не знаю, что там ему причудилось.

Отметим, что «Химки» под руководством Юрана не проигрывают уже на протяжении 7 матчей в чемпионате.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет 7 мая на выезде с чемпионом — петербургским «Зенитом».

Сергей Юран
ФК Уфа
ФК Химки
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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