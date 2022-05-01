Тренер «Химок» Юран назвал слово, из-за которого его удалили в матче с «Уфой»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил свое удаление уже после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

— В конце матча было много карточек. Что было?

— Если слово чудотворцы в сторону судьи я сказал, это оскорбительно? Какие еще должны быть слова? Мы подбираем слова. Мне дали красную, узнал я об этом, когда был в раздевалке. Если им слово чудотворцы не нравится, то я не знаю.

— Стукалов сказал, что у «Уфы» было преимущество.

— Пусть сначала выиграют. Мы в меньшинстве создавали моменты, контролировали матч. Ну забивайте тогда. Мы максимально сохраняли свои ворота. Не знаю, что там ему причудилось.

Отметим, что «Химки» под руководством Юрана не проигрывают уже на протяжении 7 матчей в чемпионате.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет 7 мая на выезде с чемпионом — петербургским «Зенитом».