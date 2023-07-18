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Гаджиев о переходе Фернандеса в «Зенит»: «В чем его винить? У него есть право выбора»

Руслан Минаев
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Экс-тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Пусть защитник и пошел в другой клуб, ну и что? За Марио никогда не водилось ничего такого предосудительного, он защищал цвета нашей страны. Если нет никаких особенных договоренностей, то в чем его тогда можно винить? Жизнь продолжается, у человека есть право выбора. Армейцы хороший матч провели с «Зенитом» даже без Марио, надо данную страницу перелистнуть уже. Свет клином не сошелся ни на одном футболисте», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Источник: betonmobile.ru
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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