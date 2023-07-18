Ду Кейрос: «В какой-то момент думал бросать футбол»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» рассказал, что мог бросить футбол несколько лет назад.

— Ты стал играть за главную команду «Коринтианса» лишь недавно — дебют в серии А состоялся только в 21 год. Почему так поздно?

— Я был готов перейти во взрослый футбол еще раньше. Объяснение вижу только одно: думаю, Бог предопределил мой футбольный путь и выбрал для меня именно такое время для дебюта.

— Посещали мысли о том, чтобы бросить футбол?

— Да, незадолго до дебюта в профессиональном футболе я хотел оставить это дело. Многое не получалось. Вроде бы я старался, не жалел себя на тренировках, а меня все не приглашали в первую команду, при этом ничего не объясняли. В какой-то момент я думал, что все это не мое и, наверное, надо бросать футбол. Преодолеть это мне помог опыт. Трудности детства, через которые я прошел, научили меня бороться до конца и не сдаваться. Кроме того, родители очень много со мной говорили на эту тему и напирали на то, сколько сил я вложил. Если бы я сдался, то, по сути, потратил бы силы впустую. Я решил не оставлять попыток, и вскоре на одной из тренировок мне сообщили о приглашении в главную команду «Коринтианса», — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».