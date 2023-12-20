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Тикнизян рассказал, как Акинфеев настраивается на матчи

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев настраивается на матчи.

«Игорь Владимирович перед каждым матчем садится в раздевалке, подносит руки к лицу и, не то чтобы молится, но аккумулирует внутреннюю энергию и настраивается на игру. А когда я там играл, он еще и после матчей закрывал лицо руками, потому что с моего фланга постоянно были то привоз, то пенальти, ха-ха. Шучу, конечно», — цитирует Тикнизяна Sport24.

В этом сезоне 37-летний Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в 6 матчах вратарь отстоял на ноль.

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
Наяир Тикнизян
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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2.03 00:00
Краснодар – Рубин
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2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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Ахмат – Урал
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