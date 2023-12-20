Тикнизян рассказал, как Акинфеев настраивается на матчи

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев настраивается на матчи.

«Игорь Владимирович перед каждым матчем садится в раздевалке, подносит руки к лицу и, не то чтобы молится, но аккумулирует внутреннюю энергию и настраивается на игру. А когда я там играл, он еще и после матчей закрывал лицо руками, потому что с моего фланга постоянно были то привоз, то пенальти, ха-ха. Шучу, конечно», — цитирует Тикнизяна Sport24.

В этом сезоне 37-летний Акинфеев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в 6 матчах вратарь отстоял на ноль.