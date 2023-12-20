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Булыкин: «Желаю российским футболистам поиграть в Европе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы российских футболистов проявить себя в европейских клубах.

«Шансы есть всегда, я желаю нашим футболистам поиграть в Европе, чтобы попробовать там свои силы. Если попасть в сильную команду, то можно поиграть в еврокубках. Идеально уехать, чтобы проверить себя на самом высоком уровне, а уже под конец карьеры вернуться в Россию и передать этот опыт молодым ребятам», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Булыкин выступал за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт» и нидерландские «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».

Источник: РБ Спорт
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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