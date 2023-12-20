Булыкин: «Желаю российским футболистам поиграть в Европе»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы российских футболистов проявить себя в европейских клубах.

«Шансы есть всегда, я желаю нашим футболистам поиграть в Европе, чтобы попробовать там свои силы. Если попасть в сильную команду, то можно поиграть в еврокубках. Идеально уехать, чтобы проверить себя на самом высоком уровне, а уже под конец карьеры вернуться в Россию и передать этот опыт молодым ребятам», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Булыкин выступал за немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт» и нидерландские «Ден Хааг», «Аякс» и «Твенте».