Тикнизян о Баринове: «Для меня Димка — олицетворение бандита из 90-х»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян охарактеризовал капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Для меня Димка Баринов — олицетворение бандита из 90-х. Вечно с пробором. Найдите ему же хорошего парикмахера! Хаха. На самом деле, я Диму очень уважаю. Отношусь к нему с максимальной любовью», — цитирует Тикнизяна Sport24.

В этом сезоне 27-летний Баринов забил 1 гол в 20 матчах во всех турнирах.