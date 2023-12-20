Тикнизян о Баринове: «Для меня Димка — олицетворение бандита из 90-х»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян охарактеризовал капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.
«Для меня Димка Баринов — олицетворение бандита из 90-х. Вечно с пробором. Найдите ему же хорошего парикмахера! Хаха. На самом деле, я Диму очень уважаю. Отношусь к нему с максимальной любовью», — цитирует Тикнизяна Sport24.
В этом сезоне 27-летний Баринов забил 1 гол в 20 матчах во всех турнирах.
Источник: Sport24
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