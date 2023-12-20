Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди

«Спартак» сделал предложение по переходу нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди, сообщает журналист Жорже Никола. Красно-белые готовы заплатить за 21-летнего бразильца 10 миллионов евро.

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур сообщил агенту игрока, что не хочет обсуждать детали трансфера перед финалом клубного чемпионата мира. 22 декабря клуб сыграет с «Манчестер Сити» в матче за титул.

Сообщается, что «Флуминенсе» принадлежит только 50 процентов прав на игрока.

Кеннеди в этом сезоне провел за клуб 51 матч, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Нападающий отметился голом в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (2:0).

Его контракт с «Флуминенсе» истекает 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кеннеди в 7 миллионов евро.