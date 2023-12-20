Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:12

Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Флуминенсе» Кеннеди

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джон Кеннеди.
Фото Reuters

«Спартак» сделал предложение по переходу нападающего «Флуминенсе» Джона Кеннеди, сообщает журналист Жорже Никола. Красно-белые готовы заплатить за 21-летнего бразильца 10 миллионов евро.

Президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур сообщил агенту игрока, что не хочет обсуждать детали трансфера перед финалом клубного чемпионата мира. 22 декабря клуб сыграет с «Манчестер Сити» в матче за титул.

Сообщается, что «Флуминенсе» принадлежит только 50 процентов прав на игрока.

Кеннеди в этом сезоне провел за клуб 51 матч, забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Нападающий отметился голом в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (2:0).

Его контракт с «Флуминенсе» истекает 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кеннеди в 7 миллионов евро.

Источник: https://www.netflu.com.br/clube-russo-faz-proposta-por-john-kennedy-informa-jornalista/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
5
5
Читайте также
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Тикнизян рассказал, как Акинфеев настраивается на матчи
Тикнизян о Баринове: «Для меня Димка — олицетворение бандита из 90-х»
«Спартак» собрал легенд за одним столом: Соболев включил МакSим, Филимонов пересчитывал золото, Абаскаль сказал тост
Источник: «Фламенго» отказался платить «Зениту» 25 миллионов евро за Клаудиньо
«Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» сыграют в Зимнем кубке РПЛ-2024
Васильев — о конкуренции с иностранцами в «Зените»: «Я молодой, а Вендел не молодеет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тикнизян о Баринове: «Для меня Димка — олицетворение бандита из 90-х»

Булыкин: «Желаю российским футболистам поиграть в Европе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости