Тарханов: «От Захаряна и Фомина ждал большего»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру лидеров «Динамо» в первом туре РПЛ.

— Как вам «Динамо»?

— На финише прошлого сезона команда внезапно забуксовала. Шварц ушел, назначили Йокановича — но пока ничего не изменилось. Разве что Смолов был очень активен, он и организовал единственный гол в ворота «Ростова». А вот от Захаряна и Фомина я ждал большего. Никак они не выйдут на уровень осени-2021, когда прямо летали по полю.

— Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, что ребятам мешает. Играют натужно, без прежнего блеска. В целом-то «Динамо» и «Ростов» провели яркий матч, много атаковали. Но в концовке москвичи подсели. В этот момент гости перехватили инициативу, выглядели поинтереснее и могли вырвать победу.

— Самое уязвимое звено в нынешнем «Динамо» — центр обороны?

— Разумеется. Гол Комличенко из центральной зоны это подтвердил. Слишком легко дали ему забить! Динамовцам не хватает высокорослых защитников, хорошо играющих головой. Бальбуэна и Ордец покинули клуб, а с Евгеньевым не стали продлевать контракт. В итоге с «Ростовом» в центре вышли 20-летний Кутицкий и Паршивлюк. Они не только слабо проявили себя на «втором этаже», но и допускали позиционные ошибки.

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