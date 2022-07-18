Тарханов: «От Захаряна и Фомина ждал большего»
Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру лидеров «Динамо» в первом туре РПЛ.
— Как вам «Динамо»?
— На финише прошлого сезона команда внезапно забуксовала. Шварц ушел, назначили Йокановича — но пока ничего не изменилось. Разве что Смолов был очень активен, он и организовал единственный гол в ворота «Ростова». А вот от Захаряна и Фомина я ждал большего. Никак они не выйдут на уровень осени-2021, когда прямо летали по полю.
— Есть объяснение?
— Со стороны трудно понять, что ребятам мешает. Играют натужно, без прежнего блеска. В целом-то «Динамо» и «Ростов» провели яркий матч, много атаковали. Но в концовке москвичи подсели. В этот момент гости перехватили инициативу, выглядели поинтереснее и могли вырвать победу.
— Самое уязвимое звено в нынешнем «Динамо» — центр обороны?
— Разумеется. Гол Комличенко из центральной зоны это подтвердил. Слишком легко дали ему забить! Динамовцам не хватает высокорослых защитников, хорошо играющих головой. Бальбуэна и Ордец покинули клуб, а с Евгеньевым не стали продлевать контракт. В итоге с «Ростовом» в центре вышли 20-летний Кутицкий и Паршивлюк. Они не только слабо проявили себя на «втором этаже», но и допускали позиционные ошибки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1