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Тарханов: «От Захаряна и Фомина ждал большего»

Тарханов рассказал, что остался недоволен игрой Захаряна и Фомина в первом туре РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов в интервью «СЭ» оценил игру лидеров «Динамо» в первом туре РПЛ.

— Как вам «Динамо»?

— На финише прошлого сезона команда внезапно забуксовала. Шварц ушел, назначили Йокановича — но пока ничего не изменилось. Разве что Смолов был очень активен, он и организовал единственный гол в ворота «Ростова». А вот от Захаряна и Фомина я ждал большего. Никак они не выйдут на уровень осени-2021, когда прямо летали по полю.

— Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, что ребятам мешает. Играют натужно, без прежнего блеска. В целом-то «Динамо» и «Ростов» провели яркий матч, много атаковали. Но в концовке москвичи подсели. В этот момент гости перехватили инициативу, выглядели поинтереснее и могли вырвать победу.

— Самое уязвимое звено в нынешнем «Динамо» — центр обороны?

— Разумеется. Гол Комличенко из центральной зоны это подтвердил. Слишком легко дали ему забить! Динамовцам не хватает высокорослых защитников, хорошо играющих головой. Бальбуэна и Ордец покинули клуб, а с Евгеньевым не стали продлевать контракт. В итоге с «Ростовом» в центре вышли 20-летний Кутицкий и Паршивлюк. Они не только слабо проявили себя на «втором этаже», но и допускали позиционные ошибки.

Полностью интервью Тарханова «СЭ» читайте здесь

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Локомотив – Торпедо
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