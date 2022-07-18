«Безбородов не убивал «Спартак». Главная проблема команды — опорная зона». Мнение Тарханова

Экс-тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов — о ключевых событиях первого тура.

«Крылья», «Сочи»

— Лучший матч тура?

— «Оренбург» — «Крылья Советов». Атака на атаку, море моментов, шесть забитых мячей... Класс! Такой матч украсил бы любой европейский чемпионат. Все уже привыкли, что в Самаре команда играющая, но и ее соперник на этом фоне смотрелся достойно, сзади не отсиживался. Наоборот, при первой же возможности шел вперед.

— «Крылья» даже без Зиньковского и Сарвели в большом порядке?

— Да. Игра-то у команды выстроена. Отлажены коллективные взаимодействия, никто не выпадает. Ребята здорово работают с мячом — легко, непринужденно. Постоянно что-то придумывают. Настроены не на рубилово, а на творчество. Отсюда и моменты у чужих ворот, интересные комбинации, красивые голы.

— Сергеев перебрался в «Зенит», Зиньковский — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи». Кто следующий кандидат на повышение?

— Думаю, Ежов. Мне очень нравится этот полузащитник. Как и 17-летний Пиняев.

— Пиняев реально большой талант? Или раздули?

— У парня великолепные задатки. Может заблистать. Шустрый, техничный, видит поле. В прошлом сезоне с опытным Зиньковским ему объективно было тяжело конкурировать, но теперь будет чаще появляться в основном составе.

— Ну а героем тура стал Глушенков?

— Безусловно. В первом тайме моменты растранжирил, зато после перерыва исправился. Отдал голевой пас и оформил дубль, причем второй мяч получился шикарный! Исполнил не хуже Мозеса.

— К разговору об «Оренбурге» — кому из новичков РПЛ будет особенно сложно удержаться в лиге?

— Я вам так скажу. Их уже многие успели похоронить, однако первый тур показал, что легко эти команды никто не обыграет. Вон «Факел» не просто увез из Краснодара ничью, забив два гола, но и сделал вратаря Сафонова героем матча! Если бы не он, для хозяев вообще все закончилось бы печально. Что ж, воронежцы и в ФНЛ выглядели неплохо. То же самое относится к «Оренбургу».

— Мне тревожно за «Торпедо». А вам?

— Ну, с «Сочи» в первом тайме команда действительно смотрелась неубедительно. Во втором — уже получше. Заиграли активнее, взвинтили скорости, пошли моменты. При удачном раскладе могли бы и ничью зацепить.

— «Сочи» Федотова и «Сочи» Гаранина — в чем отличия?

— У этих тренеров разный подход к игре. Гаранин выстраивает более комбинационный футбол. Я видел матчи его бывших команд. И в «Енисее», и в тверской «Волге» у Гаранина хорошо получалось. Контроль мяча, акцент на атаку... Думаю, и «Сочи» болельщиков не разочарует.

— С «Торпедо» схема была такой же, как и в прошлом сезоне.

— Да, с тремя центральными защитниками. Правда, уже нет Кассьерры и Родриго, плюс Нобоа привез из отпуска восемь лишних килограммов, о чем сам и рассказал журналистам.

— По его словам, шесть уже сбросил.

— Молодец! Но все равно чувствуется, что Нобоа пока не в оптимальных кондициях. Наверное, поэтому и отыграл лишь 45 минут.

«Зенит», ЦСКА

— Разочарование тура — вялая игра «Зенита»?

— Ну, справедливости ради надо отметить, что до гола Вендела петербуржцы играли неплохо. Когда же повели в счете, чуть-чуть расслабились. Подумали, что без особого напряга доведут матч до победы — и стали недобегать, недорабатывать, терять мяч на ровном месте. «Химки» сразу встрепенулись. А когда в середине второго тайма Семак неожиданно заменил Клаудиньо, игра у «Зенита» окончательно разладилась.

— Но почему?

— Когда Клаудиньо и Малком в порядке, «Зенит» неудержим. Оба создают агрессию в атаке, постоянно пытаются обострить игру, брака в передачах минимум. По уровню мастерства и тот и другой на голову выше российских футболистов. В Химках с уходом Клаудиньо в игре «Зенита» сразу что-то нарушилось, а потом Семак еще и Малкома с поля убрал...

— Зато ЦСКА на старте сезона приятно удивил?

— Да, с «Уралом» первый тайм армейцы провели мощно. Момент за моментом, удар за ударом... Но тут и о сопернике надо сказать.

— Что?

— «Урал» был совершенно непохож на себя! Какой-то зажатый. Может, ребят на сборах перегрузили? Столько ошибок в обороне... Просто не укладывается в голове! Хотя во втором тайме была уже равная игра. Гости даже больше контролировали мяч — но толку-то? Всё без обострения!

— Это правда.

— Что касается ЦСКА, то у команды много кадровых проблем. В первую очередь нужно укрепить центр обороны и опорную зону, где сегодня нет альтернативы Мухину. В разрушении он хорош. А в созидании действует не так уверенно. С «Уралом» рядом с ним играл Кучаев, но он все-таки не центральный полузащитник. Долго возится с мячом. В этой зоне необходим футболист, который будет вести игру.

— Аренда в «Базеле» пошла на пользу Чалову?

— Ну, в этом матче мне Федор понравился. Через него развивались все атаки, здорово цеплялся за мячи. Посмотрим, как дальше себя проявит.

«Динамо», «Спартак»

— Как вам «Динамо»?

— На финише прошлого сезона команда внезапно забуксовала. Шварц ушел, назначили Йокановича — но пока ничего не изменилось. Разве что Смолов был очень активен, он и организовал единственный гол в ворота «Ростова». А вот от Захаряна и Фомина я ждал большего. Никак они не выйдут на уровень осени-2021, когда прямо летали по полю.

— Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, что ребятам мешает. Играют натужно, без прежнего блеска. В целом-то «Динамо» и «Ростов» провели яркий матч, много атаковали. Но в концовке москвичи подсели. В этот момент гости перехватили инициативу, выглядели поинтереснее и могли вырвать победу.

— Самое уязвимое звено в нынешнем «Динамо» — центр обороны?

— Разумеется. Гол Комличенко из центральной зоны это подтвердил. Слишком легко дали ему забить! Динамовцам не хватает высокорослых защитников, хорошо играющих головой. Бальбуэна и Ордец покинули клуб, а с Евгеньевым не стали продлевать контракт. В итоге с «Ростовом» в центре вышли 20-летний Кутицкий и Паршивлюк. Они не только слабо проявили себя на «втором этаже», но и допускали позиционные ошибки.

— К Безбородову по матчу в Грозном вопросы есть?

— Не согласен с теми, кто считает, будто судья убил «Спартак». Возьмем первый спорный эпизод. Попадание мяча в руку Журавлева в штрафной «Ахмата» — это не пенальти. И вопросы здесь надо задавать не Безбородову, а тем, кто постоянно вносит изменения в трактовку правил.

— Шелию за удар Соболева нужно было удалять?

— Скорее нет, чем да. Сначала был фол нападающего на вратаре, тот упал и потом по инерции выставил ногу. Он не ударил Соболева — так, отпихнул. Раз судья даже после подсказки ВАР решил ограничиться желтой карточкой, значит, уверен в своей правоте.

— В Грозном «Спартак» смотрелся лучше, чем в Суперкубке?

— Конечно! Это касается и контроля мяча, и количества обостряющих передач. Не забывайте — весь второй тайм спартаковцы играли в меньшинстве, но сопернику ни в чем не уступали. Да и с «Зенитом» не провалились — просто все делали очень медленно. Мне кажется, главная проблема «Спартака» — опорная зона.

— Неужели?

— Понимаете, сейчас там собраны футболисты, заточенные на оборону. Зобнин, Умяров, Мартинс, Пруцев... Старательные, в каждом матче проделывают огромный объем работы. Но у них нет организаторских способностей, не могут вести игру, управлять командными взаимодействиями. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем легче будет Абаскалю.