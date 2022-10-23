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Тарханов считает, что в ЦСКА нет кризиса

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением по поводу ничейного матча 14-го тура РПЛ армейцев с «Оренбургом» (2:2).

«Изначально сам Федотов говорил, что стабильности не будет и надо будет работать, чтобы ее получить. Тем более играли на выезде. Все равно «Оренбург» — хорошая команда. Я говорил, что с ними будет сложно. Они играют в хороший футбол. Поэтому ничего удивительного не вижу в том, что они отобрали очки», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тарханова.

Также он оценил шансы армейцев побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ.

«ЦСКА сложно соревноваться в чемпионской гонке с «Зенитом». Всем, конечно, сложно. Я сейчас вообще бы не говорил, что кто-то выпал или кто-то чемпион. До весны еще далеко. С командами все может произойти», — добавил специалист.

ЦСКА, набрав 26 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» лидирует с 33 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-v-tsska-net-krizisa
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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