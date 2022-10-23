Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:41

Рапопорт — о Мостовом: «Когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал решение главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака заменить Андрея Мостового в матче 4-го тура пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Такое бывает. Для Мостового это неприятный вариант. Он в этом сезоне прилично играет. Но проблема в том, что когда у «Зенита» в строю все бразильцы, Андрей в основной состав почти никогда не попадает. Был промежуток времени, когда он проникал в состав, играл неплохо, забивал — когда был травмирован Клаудиньо. Поэтому если Мостовой не выйдет на поле в матче с «Сочи», я не стал бы искать в этом какой-то подтекст, связанный с его обратной заменой в предыдущем матче. Оптимальный состав «Зенита» известен всем. Поэтому я был удивлен, когда Бакаев перешел в «Зенит». Деньги, конечно, еще никто не отменял. Но всем было понятно, что Бакаев — игрок замены. Он сидит и получает еще меньше практики, чем Мостовой», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Мостовой вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой что-то сказал Семаку и ушел в раздевалку.

В сезоне-2022/23 Мостовой принял участие в 13 матчах в РПЛ и отличился пятью забитыми голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-mostovoj-ne-popadaet-v-sostav-zenita-esli-zdorovy-brazil-tsy-istoriya-s-obratnoj-zamenoj-tut-ni-pri-chem/
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до 3-х недель из-за перелома носа
Деменко заявил, что Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба РПЛ
Стрепетов — об обратной замене Мостового: «Я, как футболист, на стороне Андрея»
У Семака конфликт с одним из лучших игроков «Зенита»? Почему тренер произвел обратную замену Мостового и каковы будут последствия
Семак — об обратной замене Мостового: «Андрей все понял и осознал»
Ле Таллек — о целях «Торпедо»: «Если будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Зенит» — «Сочи» и другие матчи 14-го тура

Тарханов считает, что в ЦСКА нет кризиса
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости