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Сегодня, 12:55

Тарханов: «При Йокановиче «Динамо» вообще не играло. Его увольнение давно напрашивалось»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«При Йокановиче «Динамо» вообще не играло. Если его брали для того, чтобы бороться за медали, то удивляться нечему. Они идут седьмыми, о чем тут вообще можно говорить. Увольнение давно напрашивалось. При нем все игроки «Динамо» регрессировали, особенно молодые — и Захарян, и Макаров, и Фомин. В общем, результат работы налицо», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить сербский специалист Марко Николич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-pri-jokanoviche-vse-igroki-dinamo-regressirovali-uvol-nenie-davno-naprashivalos/
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ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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