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Сегодня, 00:43

Талалаев: «Я не планировал работать в России до конца этого сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, почему согласился вернуться в клуб этой весной.

«Когда мы заходили в «Химки», были очень сложные переговоры, потому что я не планировал работать в России до конца этого сезона. Но после того, как были предложены эти идеи по развитию клуба, по возможностям для развития футбола, а я знаю, что такое футбол в Подмосковье. Плюс, это было пожтверждено финансово. Плюс, это возможность развиваться с точки зрения тренерской практики. Мы заранее оговорили возможности стажировок и обучения», — сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России».

«Химки» после 25 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков.


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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Талалаев хочет развивать футбол в Московской области
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
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