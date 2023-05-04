Талалаев: «Я не планировал работать в России до конца этого сезона»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, почему согласился вернуться в клуб этой весной.

«Когда мы заходили в «Химки», были очень сложные переговоры, потому что я не планировал работать в России до конца этого сезона. Но после того, как были предложены эти идеи по развитию клуба, по возможностям для развития футбола, а я знаю, что такое футбол в Подмосковье. Плюс, это было пожтверждено финансово. Плюс, это возможность развиваться с точки зрения тренерской практики. Мы заранее оговорили возможности стажировок и обучения», — сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России».

«Химки» после 25 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков.



