Талалаев хочет развивать футбол в Московской области

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о договоренностях, которые были достигнуты при подписании контракта.

«Пока не берусь говорить за все Подмосковье, потому что та программа, что мы сейчас пишем с руководителями клуба и руководителями областного футбола, должна быть утверждена. Если на приеме у губернатора получим полномочия, тогда будет говорить о развитии всего подмосковного кластера. Но приглашая меня сейчас и подписывая контракт, мы уже эти цели подразумевали. Я надеюсь, что это не ромашка «останемся — не останемся», как это уже было в каких-то клубах, а конкретное понимание цели на ближайшие 3 года», — сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России».

«Химки» после 25 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков.