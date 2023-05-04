Талалаев объяснил свои слова про симуляции Комличенко

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову объяснил свои слова про нападающего «Ростова» Николая Комличенко. После матча 23-го тура с ростовской командой тренер обвинил форварда в симуляциях.

«Я с детства приучен спокойно относиться к претензиям, каким-то наездам. Мы все знаем о нестандартном поведении Валерия Карпина, но почему-то преподносится оно достаточно своеобразно. Фраза про Комличенко? Я очень хорошо отношусь к футболисту, к его агенту, к «Ростову». Но то что сейчас футболист Комличенко один из лучших по зарабатыванию пенальти, по тому, как он дурит арбитров, защитников соперника и приносит пользу «Ростову», это вполне может быть использовано.

Допустим раньше, Сергей Кирьяков точно так же зарабатывал пенальти и все нормально относились. Да я сам так делал, когда играл в футбол. Но тогда у нас было нормальное отношение арбитров с тренерами. Ко мне могли подойти и Левников, и Бутенко, и Лапочкин-старший. Они говорили: «Не надо падать». Особенно, когда у меня стало больное колено, они знали и говорили: «Если ты будешь убирать вправо и падать, я тебе не дам ни штрафной, ни пенальти, можешь не падать, потому что знаем, что ты не стоишь на ногах». Это было нормально, это обсуждалось. Сейчас судьи у нас неприкасаемая каста, их критиковать нельзя. Общаться тренерам с ними нельзя, они стесняются, боятся подходить. А как? Если мы прожили жизнь. Есть арбитры, которых я знаю 40 лет, они приезжают инспекторами, а я не могу с ними общаться. Вещи, которые доводятся до абсурда, вызывают больше эмоций», — сказал Талалаев в эфире программы «Футбол России».

«Химки» после 25 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 17 очков.