Станислав Черчесов не контактировал с представителями ЦСКА
23:05
Как стало известно корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину, информация о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером ЦСКА не соответствует действительности.
Бывший главный тренер сборной России вернулся в Москву после отдыха в Северной Осетии.
Никаких контактов с представителями ЦСКА и любого другого клуба у 57-летнего специалиста пока не было.
В воскресенье, 18 июля, появилась информация, что Черчесов может сменить Алексея Березуцкого.
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