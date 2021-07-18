Станислав Черчесов не контактировал с представителями ЦСКА

Как стало известно корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину, информация о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером ЦСКА не соответствует действительности.

Бывший главный тренер сборной России вернулся в Москву после отдыха в Северной Осетии.

Никаких контактов с представителями ЦСКА и любого другого клуба у 57-летнего специалиста пока не было.

В воскресенье, 18 июля, появилась информация, что Черчесов может сменить Алексея Березуцкого.