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Станислав Черчесов не контактировал с представителями ЦСКА

23:05
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину, информация о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером ЦСКА не соответствует действительности.

Бывший главный тренер сборной России вернулся в Москву после отдыха в Северной Осетии.

Никаких контактов с представителями ЦСКА и любого другого клуба у 57-летнего специалиста пока не было.

В воскресенье, 18 июля, появилась информация, что Черчесов может сменить Алексея Березуцкого.

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