Максим Орешкин прокомментировал информацию о переговорах ЦСКА с Черчесовым

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о том, что московский клуб может возглавить бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» — написал Орешкин в комментарии к посту в Instagram.

Instagram Максима Орешкина.

В настоящее время обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Алексей Березуцкий.

8 июля Черчесов покинул сборную России, которую он возглавлял с 2016 года. На клубном уровне специалист ранее работал в таких клубах, как «Спартак», «Амкар», «Динамо» и польская «Легия».