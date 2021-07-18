Максим Орешкин прокомментировал информацию о переговорах ЦСКА с Черчесовым
22:51
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о том, что московский клуб может возглавить бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» — написал Орешкин в комментарии к посту в Instagram.
Instagram Максима Орешкина.
В настоящее время обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Алексей Березуцкий.
8 июля Черчесов покинул сборную России, которую он возглавлял с 2016 года. На клубном уровне специалист ранее работал в таких клубах, как «Спартак», «Амкар», «Динамо» и польская «Легия».
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