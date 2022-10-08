Стало известно, почему Антон Миранчук не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Сочи»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит матча 12-го тура чемпионата России против «Сочи».
Российский хавбек не попал в заявку на игру.
«После игры против «Урала» Антон Миранчук занимался по индивидуальной программе, тренерский штаб решил не задействовать его в предстоящем матче. Уже к следующей игре футболист должен вернуться в общую группу», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Матч 12-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» пройдет в субботу, 8 октября.
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|
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|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
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|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
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|20
|
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|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
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|13
|3
|5
|5
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|14
|
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|3
|4
|6
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|
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|13
|4
|1
|8
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|
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|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
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30 тур
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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