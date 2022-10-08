Стало известно, почему Антон Миранчук не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Сочи»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук пропустит матча 12-го тура чемпионата России против «Сочи».

Российский хавбек не попал в заявку на игру.

«После игры против «Урала» Антон Миранчук занимался по индивидуальной программе, тренерский штаб решил не задействовать его в предстоящем матче. Уже к следующей игре футболист должен вернуться в общую группу», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Матч 12-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» пройдет в субботу, 8 октября.