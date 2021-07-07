Тренер «Крыльев Советов» рассказал, как проходит восстановление Сергеева после травмы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как проходит восстановление нападающего Ивана Сергеева после травмы плеча.

«Мы привыкли, что Ваня здоров, он играет и хорошо выдерживает все нагрузки. Но эта травма... Она аукнулась сразу в перерыве между сборами. А травмировался он еще в матче с «Акроном» в эпизоде с голом. Сейчас лечение, которое ему активно проводят наши врачи, оно приносит плоды. Уже подпускаем его ближе к основной группе, но на 100% он еще тренироваться не может. На всякий случай мы его придерживаем, чтобы он с его желанием не торопился», — сказал Осинькин в интервью для пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий был признан лучшим бомбардиром ФНЛ и установил рекорд первенства по голам. Сергеев забил 40 мячей в 42 матчах (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в РПЛ.