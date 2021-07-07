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Тренер «Крыльев Советов» рассказал, как проходит восстановление Сергеева после травмы

15:20
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как проходит восстановление нападающего Ивана Сергеева после травмы плеча.

«Мы привыкли, что Ваня здоров, он играет и хорошо выдерживает все нагрузки. Но эта травма... Она аукнулась сразу в перерыве между сборами. А травмировался он еще в матче с «Акроном» в эпизоде с голом. Сейчас лечение, которое ему активно проводят наши врачи, оно приносит плоды. Уже подпускаем его ближе к основной группе, но на 100% он еще тренироваться не может. На всякий случай мы его придерживаем, чтобы он с его желанием не торопился», — сказал Осинькин в интервью для пресс-службы клуба.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий был признан лучшим бомбардиром ФНЛ и установил рекорд первенства по голам. Сергеев забил 40 мячей в 42 матчах (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в РПЛ.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/kstv.cgi?v=20210707

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