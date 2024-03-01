Sport24: Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ, сообщает Sport24. Однако о возвращении в Россию пока не сообщается.

32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, он не смог вылететь в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта).

Ранее в пятницу появилась информация, что Промес был задержан в ОАЭ из-за побега с места ДТП. Позже «Спартак» выступил с заявлением по поводу ситуации с игроком.