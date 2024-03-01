Желько Бувач продлил контракт с «Динамо»

«Динамо» продлило контракт с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан до лета 2026. Прежнее соглашение заканчивалось в конце этого сезона.

Ранее сообщалось, что в клубе довольны работой боснийца. Он пришел в московскую команду зимой 2020 года.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и расположилось на 3-м месте турнирной таблицы.