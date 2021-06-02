Стало известно, когда главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетит в Москву
17:30
Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, когда клуб ожидает прилета главного тренера Руя Витории.
51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых, однако пока находится на родине.
«Мы ожидаем прилет Руя Витории после 10 числа. Команда, как и планировалось ранее, соберется 15 июня для прохождения медосмотра», — сказал Фетисов.
Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.
В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ, что позволит команде сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2021/22.
(Артем Калинин)
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