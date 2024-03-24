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Ислам Халилов рассказал игрокам «Спартака», как спасал людей в «Крокусе»

Виктория Кравченко
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Болельщик «Спартака» Ислам Халилов рассказал игрокам команды, как спасал людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта.

24 марта 15-летний футболист встретился с игроками «Спартака» и получил памятные подарки.

Он заявил, что во время теракта понимал, что если не поможет, то потеряет свою жизнь и сотни других. Халилов признался, что ему было страшно.

«Особенно было страшно, когда я был с толпой людей, когда я открывал дверь через пропуск, было особенно страшно, что они (террористы) могут гранату кинуть или открыть огонь на поражение. Это был самый страшный момент», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Парень поблагодарил футболистов за встречу и признался, что это было его мечтой детства.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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