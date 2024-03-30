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Юран недоволен игрой «Пари НН» в матче с «Балтикой»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Балтики» (0:2) в 22-м туре РПЛ.

«Игрой недоволен. В первом тайме, как говорится, «не подъехали». Играли плохо. Может быть, сказалась эта длинная пауза, которая выбила нас из ритма недельного цикла. Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать свои моменты. Но мы не забили. В то же время пропустили необязательные мячи. Разберемся!» — цитирует тренера пресс-служба нижегородцев.

«Балтика» прервала 9-матчевую серию без побед в чемпионате России (4 ничьих и 5 поражений). Команда набрала 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на 10-й строчке с 28 очками.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Динамо – Ростов
 1 : 4
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

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