«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита» на своем официальном сайте выступил с обращением с болельщикам. В нем клуб просит прибыть на стадион заблаговременно и соблюдать правила поведения.

— Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать команду 1 декабря в гостевом матче премьер-лиги против «Зенита»! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты реализованы. Кассы в день игры работать не будут, — отмечается в сообщении. - Вход на «Газпром Арену» откроется за два часа до начала матча, в 17:00. «Спартак» рекомендует во избежание очередей на входных группах прибывать на стадион заблаговременно...

Для удобства зрителей крыша стадиона в день матча будет закрыта. В этой связи убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. В случае задымления матч будет остановлен, что может повлечь за собой техническое поражение команды.