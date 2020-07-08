РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Локомотив»: Бакаев из-за перебора желтых карточек пропустит матч с «Сочи»

8 июля 2020, 21:23
Теги:

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку в атче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Для хавбека это восьмая желтая карточка в сезоне, игрок пропустит следующую встречу против «Сочи».

В текущем сезоне Бакаев провел 24 матча в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19951
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир