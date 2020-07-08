«Спартак» — «Локомотив»: Бакаев из-за перебора желтых карточек пропустит матч с «Сочи»
8 июля 2020, 21:23
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку в атче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
Для хавбека это восьмая желтая карточка в сезоне, игрок пропустит следующую встречу против «Сочи».
В текущем сезоне Бакаев провел 24 матча в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.
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