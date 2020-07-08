Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил желтую карточку в атче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Для хавбека это восьмая желтая карточка в сезоне, игрок пропустит следующую встречу против «Сочи».

В текущем сезоне Бакаев провел 24 матча в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.