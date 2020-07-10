«Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Рубин» оштрафованы по итогам 27-го тура РПЛ

КДК РФС обнародовал наказания клубов по итогам матчей 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» после матча с «Сочи» оштрафован на 150 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф РПЛ. «Спартак» после игры с «Локомотивом» оштрафован на 300 тысяч рублей — 100 тысяч за нецензурные скандирования болельщиков и еще 200 тысяч за нарушение регламента. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

«Ростов» по итогам матча с «Уфой» получил штраф в 250 тысяч рублей за нарушение регламента. Еще 100 тысяч клуб заплатит за неподобающее поведение команды. Президент «Урала» и начальник команды Григорий Иванов оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Динамо». «Арсенал» и «Рубин» получили штраф в 200 тысяч рублей, а «Оренбург» — в 150 тысяч за нарушение регламента. Также КДК обратил внимание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на необходимость правильного ношения маски и предупредил о возможных санкциях, если это требование не будет выполняться.