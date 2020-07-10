КДК РФС назвал причину дисквалификации Тедеско
10 июля 2020, 19:54
Как и сообщал «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча.
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак-Москва» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча», — говорится в официальном сообщении РФС.
«Спартаку» осталось провести три игры в чемпионате: против «Сочи» (11 июля), «Ахмата» (15 июля) и «Рубина» (22 июля).
На встречу с «Зенитом» (19 июля) в полуфинале Кубке дисквалификация не распространяется.
Напомним, что Тедеско получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1).
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