КДК РФС назвал причину дисквалификации Тедеско

Как и сообщал «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча.

«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак-Москва» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча», — говорится в официальном сообщении РФС.

«Спартаку» осталось провести три игры в чемпионате: против «Сочи» (11 июля), «Ахмата» (15 июля) и «Рубина» (22 июля).

На встречу с «Зенитом» (19 июля) в полуфинале Кубке дисквалификация не распространяется.

Напомним, что Тедеско получил две желтые карточки подряд в матче 27-го тура против «Локомотива» (1:1).