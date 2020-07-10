«Тедеско дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи». Глава КДК объяснил решение по тренеру «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему было принято дисквалифицировать главного тренер «Спартака» Доменико Тедеско на 3 матча. Немецкий специалист был удален с поля в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— КДК РФС на заседании рассмотрел очередные нарушения при проведении матчей 27-го тура, — приводит слова функционера сайт РФС. — По итогам заседания КДК сделал вывод, что количество случаев нарушения социальной дистанции зрителями на стадионах не уменьшается. В этой связи он продолжит применять строгие спортивные санкции ко всем клубам, которые при организации домашних матчей не обеспечат необходимых условий для соблюдения требований регламента.

Отдельно КДК отмечает, что большинство главных тренеров и официальных лиц клубов соблюдают соответствующие нормы при нахождении в технической зоне во время матчей.

Также было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на 3 матча и оштрафовать его на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи после своего удаления в матче с «Локомотивом». КДК РФС просит главных тренеров команд, футболистов и иных официальных лиц клубов воздерживаться от любых действий в отношении официальных лиц матчей, которые могут привести к применению санкций за нарушение дисциплинарного регламента РФС.