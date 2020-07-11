Экс-полузащитник «Спартака» Сергей Юран надеется, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско вспылил в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Локомотивом» не из-за смены генерального директора.

— Я думаю, что тренер должен профессионально относиться к ситуации. Есть перестановки в руководстве — это решение акционеров, — цитируют «Известия» Юрана. — Понятно, что неприятно, когда уходит приглашавший тебя в клуб генеральный директор. Может закрасться мысль, что его сменщик назначит своего тренера. Но это не должно сказываться на твоей работе здесь и сейчас. Я сам человек вспыльчивый, но сейчас, когда есть ВАР, с судьями просто бессмысленно спорить. Раньше, когда его не было, всегда казалось, что ошиблись против тебя. Но сейчас ВАР все равно всех рассудит, а если даже он не спас от ошибки, ты уже ничего с этим не поделаешь. А тут еще Тедеско, уходя в подтрибунное помещение, напоследок сказал что-то арбитру — перевода не нужно, чтобы понять, что он сказал. За такое КДК РФС не может не наказать.

Это эмоции, но я надеюсь, они не связаны со сменой генерального директора. Иначе не представляю, как Доменико сможет дальше работать в «Спартаке». Смысла не будет, если что-то тебя не устраивает. Если у него есть ощущение, что он не хочет или не может работать без Цорна, то нужно переговорить с руководителями и не мучить ни себя, ни их, ни клуб. А если это просто были эмоции, то надеюсь, что сейчас Тедеско отошел. И главное, ему в будущем все-таки себя сдерживать.