«Снаружи выглядит как космический корабль». Ловрен посетил стадион «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от посещания домашнего стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арены».

«Мне очень понравилась «Газпром Арена»! Я был там первый раз. Я играл в России в 2018-м, но не в Петербурге.

Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри — даже еще живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.

Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета: много голубого. Раздевалка — просто фантастика. Внутри есть все необходимое, что мы можем и должны использовать.

А еще поле было не внутри стадиона, а снаружи — непривычно для меня. Словом, я впечатлен!" — сказал Ловрен в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне защитник провел 15 матчей за команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.