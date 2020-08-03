РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Снаружи выглядит как космический корабль». Ловрен посетил стадион «Зенита»

3 августа 2020, 23:16
Теги:

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от посещания домашнего стадиона сине-бело-голубых «Газпром Арены».

«Мне очень понравилась «Газпром Арена»! Я был там первый раз. Я играл в России в 2018-м, но не в Петербурге.

Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри — даже еще живописнее. Сейчас я не могу представить, сколько болельщиков не смогут попасть внутрь, но надеюсь, что скоро все они вернутся на трибуны.

Также я посмотрел интерьеры, мне понравились цвета: много голубого. Раздевалка — просто фантастика. Внутри есть все необходимое, что мы можем и должны использовать.

А еще поле было не внутри стадиона, а снаружи — непривычно для меня. Словом, я впечатлен!" — сказал Ловрен в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне защитник провел 15 матчей за команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир