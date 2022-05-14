Смородская уверена, что «Зенит» обыграет «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Выиграет ли «Спартак»? Нет! Победителем будет «Зенит», — сказала Смородская «СЭ».

Матч состоится завтра, 15 мая, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 28 матчах. «Зенит» досрочно выиграл турнир.