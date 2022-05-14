Смородская уверена, что «Зенит» обыграет «Спартак»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
«Выиграет ли «Спартак»? Нет! Победителем будет «Зенит», — сказала Смородская «СЭ».
Матч состоится завтра, 15 мая, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 28 матчах. «Зенит» досрочно выиграл турнир.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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