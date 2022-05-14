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Широков: «Даже легионеры «Зенита» понимают, что такое матч со «Спартаком». Проблем с мотивацией не будет»

Широков поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Зенитом»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Наверное, «Зенит» фаворит в этом матче. Хоть «Спартак» в последнее время неплохо играет, все равно небольшим фаворитом подходит «Зенит». Не думаю, что чемпионство расслабит игроков санкт-петербургского клуба, те же легионеры прекрасно понимают, что такое матч со «Спартаком». Так что с мотивацией проблем быть не должно», — сказал Широков «СЭ».

Матч состоится завтра, 15 мая, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
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Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
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 - : -
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