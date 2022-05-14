Широков: «Даже легионеры «Зенита» понимают, что такое матч со «Спартаком». Проблем с мотивацией не будет»

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Наверное, «Зенит» фаворит в этом матче. Хоть «Спартак» в последнее время неплохо играет, все равно небольшим фаворитом подходит «Зенит». Не думаю, что чемпионство расслабит игроков санкт-петербургского клуба, те же легионеры прекрасно понимают, что такое матч со «Спартаком». Так что с мотивацией проблем быть не должно», — сказал Широков «СЭ».

Матч состоится завтра, 15 мая, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.