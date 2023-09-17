Смородская: «Изидор забил в дебютном матче за «Зенит». Как можно было конкуренту сделать такой подарок?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение железнодорожников от «Оренбурга» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Локомотив» отдал Изидора в «Зенит», и там он забил в первом же матче, а сам «Локомотив» проигрывает «Оренбургу». Понять логику невозможно. Но тут вопрос в том, что Изидор не хотел играть за «Локомотив». Я думаю, что это вынужденная продажа. Когда футболист не хочет играть, с ним ничего не сделаешь. Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают? Ульянов, Галактионов — все там хороши. В «Локомотиве» явно тяжелый кризис. Видно по игре. «Оренбург» — не та команда, которую нельзя победить", — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

9 сентября «Зенит» арендовал Вильсона Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В воскресенье, 17 сентября 23-летний француз забил в дебютном за петербуржцев матче против «Рубина» (3:0).

«Локомотив» после поражения от «Оренбурга» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем, 9-м туре железнодорожники сыграют против «Зенита» на выезде, встреча пройдет 24 сентября.