Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала идею о возвращении продажи пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу.

— Я двумя-тремя руками «За», — заявила Смородская «СЭ». — Я не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться. Они приходят на футбол, чтобы получить удовольствие, выпить пиво или бокал вина. А кто тяжел к алкоголю, напивается еще до стадиона. Выпить в культурной обстановке с друзьями — это очень правильно. Во время чемпионата мира пиво продавали у нас. Мы давно просили, чтобы пиво вернули на стадионы. И слава богу, что есть движение в этом направлении.

— Почему раньше этот вопрос стоял на месте?

— Сложно сказать. Мы многократно обращались и в РФС, и к министру спорта — тогда Виталию Мутко, и выше. И ничего не могли сделать. (Константин Колмаков)