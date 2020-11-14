Смородская — о возвращении продажи пива на стадионах: «Я двумя руками «За». Мы давно просили об этом»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала идею о возвращении продажи пива на стадионах во время матчей чемпионата России по футболу.
— Я двумя-тремя руками «За», — заявила Смородская «СЭ». — Я не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться. Они приходят на футбол, чтобы получить удовольствие, выпить пиво или бокал вина. А кто тяжел к алкоголю, напивается еще до стадиона. Выпить в культурной обстановке с друзьями — это очень правильно. Во время чемпионата мира пиво продавали у нас. Мы давно просили, чтобы пиво вернули на стадионы. И слава богу, что есть движение в этом направлении.
— Почему раньше этот вопрос стоял на месте?
— Сложно сказать. Мы многократно обращались и в РФС, и к министру спорта — тогда Виталию Мутко, и выше. И ничего не могли сделать. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.