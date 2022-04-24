«Езжай в Питер, спроси». Смолов не стал отвечать на вопросы после поражения от ЦСКА

Смолов не стал отвечать на вопросы после поражения «Динамо» от ЦСКА

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прошел мимо журналистов после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

— Можно пару вопросов?

— ...

— А Дзюба всегда отвечает...

— Езжай в Питер, спроси.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 26 матчах. ЦСКА располагается на третьей строчке с 47 очками после 26 игр.