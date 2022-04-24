Нападающий ЦСКА рассказал о специальной акции, которую клуб устроил перед матчем с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о специальной акции, которую клуб устроил перед матчем с «Динамо» (1:0). Команда приехала на игру на электробусах.

— Вы приехали сегодня на стадион на общественном автобусе.

— Это был просто флекс (жест). Было прикольно что-то поменять.

— Может, на метро поедете на следующую игру?

— Может быть. Вы увидите, никогда нельзя сказать точно. Я еще не был в московском метро, но это был бы хороший опыт, хотел бы там побывать.

— В этом сезоне ты не выходишь в старте. Это для тебя проблема?

— Не могу ответить на этот вопрос.