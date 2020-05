Слуцкий сравнил тренировки после самоизоляции с неуклюжими игроками из фильма «Убойный футбол»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал новое видео в Instagram. 49-летний российский специалист показал подписчикам отрывок фильма «Убойный футбол».

«Первая тренировка после самоизоляции», — написал в Instagram Слуцкий.

«Kara, why you are not drunk? (Караваев, почему ты не пьян?)» — написал в комментариях тренер «Рубина».

20 мая защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву исполнилось 25 лет.