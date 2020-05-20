Слуцкий сравнил тренировки после самоизоляции с неуклюжими игроками из фильма «Убойный футбол»
21:12
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал новое видео в Instagram. 49-летний российский специалист показал подписчикам отрывок фильма «Убойный футбол».
«Первая тренировка после самоизоляции», — написал в Instagram Слуцкий.
«Kara, why you are not drunk? (Караваев, почему ты не пьян?)» — написал в комментариях тренер «Рубина».
20 мая защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву исполнилось 25 лет.
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