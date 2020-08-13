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Сколько длилась проверка судьи Казарцева? Что показал детектор лжи?

13:30
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Арбитр российской премьер-лиги Василий Казарцев вчера, 12 августа, в течение примерно шести часов проходил проверку на полиграфе, которая завершилась во второй половине среды. Предполагалось, что сотрудница компании, привлеченной РФС, проанализирует результаты теста и даст свое экспертное мнение сегодня.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев предупреждает Александра Соболева за&nbsp;демонстрацию майки в&nbsp;память о&nbsp;маме.Как убивали «Спартак». Рабинер — за бан Казарцеву и Еськову

Пока у судейского комитета РФС нет заключения экспертизы, нет его и у самого судьи, который по-прежнему входит в список рефери РПЛ, но, видимо, лишится работы как минимум до конца сезона, а то и пожизненно.

По данным «СЭ», судья вчера пришел с адвокатом, который мог бы на всякий случай фиксировать происходившее, но в комнату, где в итоге шла проверка, юриста не пустили. В итоге, если верить появившимся вчера слухам, Казарцеву пришлось отвечать не только на вопросы об эпизоде матча «Спартак» — «Сочи» (2:2), в конце которого он ошибочно назначил 11-метровый удар, но и говорить о едва ли не всей судейской карьере.

Напомню, что в договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру на полиграфе. Это дело добровольное. Но отказов пока не было — видимо, рефери опасались, что они могли привести к негативным последствиям и осложнениям в дальнейшей работе в судействе.

Не отказался и Алексей Еськов. В первой половине четверга началась его проверка на полиграфе. (Александр Бобров)

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