ЦСКА сообщил о характере травмы Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прошел МРТ в связи с травмой, полученной в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). 30-летний хавбек получил повреждение в первом тайме и был заменен на 28-й минуте.

Обследование выявило у Дзагоева повреждение мышцы задней поверхности бедра.

О сроках возвращения игрока в общую группу станет известно позднее.

В игре 1-го тура против «Химок» (2:0) хавбек также был заменен из-за повреждения, однако он успел восстановиться к следующей встрече.

Последний раз 90 минут в официальном матче Дзагоев смог провести 15 марта в матче с «Уфой» (0:0), а до этого — еще 7 октября 2018 года с «Локомотивом» (0:1).