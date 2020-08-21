Зоран Нижич: «Благодарен Соболеву, который оказал мне первую помощь»

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич прокомментировал потерю сознания в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

Нижич потерял сознание после удара мячом форварда москвичей Александра Соболева. Нападающий перевернул игрока на бок и вытащил ему язык.

— Естественно, я не помню все что происходило в этот момент, это был очень сильный удар в паре метрах от меня, — сказал Нижич в интервью клубному youtube-каналу. — Я старался спрятать руки, чтобы не было пенальти. Отключился и не помню, что было дальше, но сам момент удара я помню. Очень благодарен всем, кто помогал, когда я был в отключке, а также благодарен Соболеву, который оказал первую помощь.