«Не могу сказать, что Казарцев мне друг или товарищ». Еськов — о назначенном пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
Арбитр Алексей Еськов, который работал на ВАР на матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), уклончиво оценил эпизод, который привел к назначению пенальти в ворота московского клуба в концовке второго тайма.
— Вы признаете, что пенальти в ворота «Спартака» ошибочно назначили?
— Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду, — приводит слова Еськова Sport24. — Конечно, мне жаль, что произошел вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали. Еще раз. Очень жаль, что так все получилось. Наверное, в идеале стоило сказать Казарцеву посмотреть повтор пенальти у монитора. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.
— Чем закончилась история с полиграфом?
— Мой руководитель уже дал комментарий по этому вопросу (Ашот Хачатурянц назвал результаты проверки «неоднозначными»).
— Жизнь до матча «Спартака» и после — сильно отличается?
— Естественно! У меня был месяц прессинга, плюс в СМИ постоянно раздували историю... Все это повлияло на меня.
— Расскажите о первых днях после матча.
— Я постарался абстрагироваться от этого всего вместе с семьей. Они оказали мне большую поддержку.
— Мать вашего коллеги Казарцева рассказывала, как тяжело их семья пережила угрозы в адрес сына.
— Писали различное. Естественно, я старался не читать это все. Давление было. И да, я не отвечал.
— Какие у вас отношения с Казарцевым?
— Как и со всеми коллегами — сугубо профессиональные. Не могу сказать, что он мне друг или товарищ.
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