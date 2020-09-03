Арбитр Алексей Еськов, который работал на ВАР на матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), уклончиво оценил эпизод, который привел к назначению пенальти в ворота московского клуба в концовке второго тайма.

— Вы признаете, что пенальти в ворота «Спартака» ошибочно назначили?

— Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду, — приводит слова Еськова Sport24. — Конечно, мне жаль, что произошел вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали. Еще раз. Очень жаль, что так все получилось. Наверное, в идеале стоило сказать Казарцеву посмотреть повтор пенальти у монитора. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.

— Чем закончилась история с полиграфом?

— Мой руководитель уже дал комментарий по этому вопросу (Ашот Хачатурянц назвал результаты проверки «неоднозначными»).

— Жизнь до матча «Спартака» и после — сильно отличается?

— Естественно! У меня был месяц прессинга, плюс в СМИ постоянно раздували историю... Все это повлияло на меня.

— Расскажите о первых днях после матча.

— Я постарался абстрагироваться от этого всего вместе с семьей. Они оказали мне большую поддержку.

— Мать вашего коллеги Казарцева рассказывала, как тяжело их семья пережила угрозы в адрес сына.

— Писали различное. Естественно, я старался не читать это все. Давление было. И да, я не отвечал.

— Какие у вас отношения с Казарцевым?

— Как и со всеми коллегами — сугубо профессиональные. Не могу сказать, что он мне друг или товарищ.