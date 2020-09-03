«Переживаю за своих детей». Еськов рассказал, с чем связана пауза в его карьере

Российский арбитр Алексей Еськов объяснил, почему взял паузу в карьере. Именно Еськов работал на ВАР в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи», который закончился скандалом из-за назначенного в концовке встречи пенальти.

— С чем связана пауза в вашей карьере?

— С эмоциональной нагрузкой, которая обрушилась на меня, — цитирует Еськова Sport24. — И на детей, супругу, семью. Все сильно переживали. Было много разных вбросов, статей... Естественно, появилась психологическая усталость.

Плюс травмы, которые меня преследуют. После игры «Ростов» — «Уфа», в которой были допущены ошибки, я три недели восстанавливался в реабилитационном центре. Надрыв икроножной мышцы. Сейчас хочу привести в порядок психоэмоциональное и физическое здоровье.

— Вы получили психологическую травму после матча «Спартак» — «Сочи»?

— Не сказал бы. Это же моя работа. Давление, да, было. Я переживаю за своих детей — они учатся в школах, институте. У меня большая семья, много родственников, которые, конечно, волнуются за меня! Я 10 лет работаю арбитром ФИФА.

А трудиться на два фронта — и в России, и в Европе — максимально непросто. Естественно, появилась усталость, плюс возраст. Это все сказывается.

— Шокировали угрозы в ваш адрес?

— Это издержки нашей профессии. Конечно, неприятно. Нет никаких гарантий, что эти угрозы не осуществятся... Но подобные истории есть на протяжении всей карьеры.

— Опасались за свою жизнь?

— До такой степени — нет.