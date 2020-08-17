По данным «СЭ», арбитр Евгений Турбин, в целом неплохо справившийся с игрой 2-го тура «Спартак» — «Ахмат» (2:0), получил очень низкую оценку за свою работу.

Обычно базовая оценка, которую использует инспектор, равна 8,4 балла. У Турбина из нее вычли 0,5 балла за ошибочно засчитанный им гол Джордана Ларссона, который в итоге был отменен только после вмешательства в действия судьи видеоассистента Станислава Васильева.

Еще половину балла рефери потерял за неудаление одного из игроков «Ахмата», которому полагалась вторая желтая карточка. Кроме того, оценка снизилась на 0,5 балла за то, что Турбин на 52-й минуте не отменил еще один гол Ларссона (забитый с пенальти) и не назначил повторный 11-метровый удар.

Таким образом, итоговая оценка арбитра не превышает 6,9 балла. Если считать 8,4 балла за пятерку, получается, что судье поставили единицу. (Александр Бобров)