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«Русский Куарежма». Популярный паблик оценил гол Миранчука «Краснодару»

14:38
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Популярный Instagram-аккаунт «433» оценил гол, который забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Краснодара» (1:0).

«Siri, покажи идеальное первое касание», — написано в Instagram «433».

«Русский Куарежма», — отреагировал один из подписчиков паблика.

В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел три матча за «Локо», отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу.

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