«Русский Куарежма». Популярный паблик оценил гол Миранчука «Краснодару»

Популярный Instagram-аккаунт «433» оценил гол, который забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Краснодара» (1:0).

«Siri, покажи идеальное первое касание», — написано в Instagram «433».

«Русский Куарежма», — отреагировал один из подписчиков паблика.

В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел три матча за «Локо», отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу.