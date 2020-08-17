«Русский Куарежма». Популярный паблик оценил гол Миранчука «Краснодару»
14:38
Популярный Instagram-аккаунт «433» оценил гол, который забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Краснодара» (1:0).
«Siri, покажи идеальное первое касание», — написано в Instagram «433».
«Русский Куарежма», — отреагировал один из подписчиков паблика.
В текущем сезоне 24-летний Миранчук провел три матча за «Локо», отметился двумя голами и сделал одну результативную передачу.
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