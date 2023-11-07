Шишкин считает, что удаление Хлусевича в матче с «Локомотивом» было придумано на ровном месте

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от матча между командами в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).

«По первому тайму матча говорить особо не о чем, разве что про момент с удалением, хотя это удаление, если брать эпизод изначально, было придумано на ровном месте. Там Дуарте с Хлусевичем что-то пытались сделать непонятное, привезли сами себе быструю контратаку, и Хлусевич, имея хорошую скорость добегать, зачем-то пошел в подкат. А по моим ощущениям, было время, эпизод выглядел так, что спокойно можно было доиграть его, а не «катиться». А подкат — всегда риск. Но Хлусевич играл не со своего фланга, кроме того, в очередной раз убеждаюсь, что он вообще не защитник. Номинальный игрок обороны, думаю, сыграл бы по-другому. Хорошо еще, что пенальти в том моменте не поставили», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.