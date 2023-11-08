Келвен и Роберт Ренан вызваны в Олимпийскую сборную Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии объявила состав на ноябрьский сбор.

Главный тренер команды Рамон Менезес пригласил 23 игроков.

В список вошли два защитника российских клубов: Келвен (ЦСКА) и Роберт Ренан («Зенит»).

Келвен перешел в ЦСКА в сентябре этого года из «Атлетико Паранаэнсе». Он провел за армейцев 11 матчей в текущем сезоне, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Ренан выступает за «Зенит» с января. В текущем сезоне в его активе 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.