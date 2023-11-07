Шалимов: «Динамо» не может сыграть даже в отбой, будто впадает в ступор»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Московская команда вела в счете 3:1 до 62-й минуты, но упустила победу. В итоге игра закончилась вничью — 3:3.

«Не понял по пенальти в ворота бело-голубых, — не увидел по повторам нарушения правил. Не было акцентированного наступа, удара по ногам. Что касается игры — бело-голубые в очередной раз надломились, ведя в счете. Упущены победы в нескольких матчах — по-моему, потеряны 8 очков. Добавьте их, и «Динамо» на 2-м месте. Личка все правильно говорит о переносе игры на чужую половину поля, но команда не может сыграть даже в отбой, будто впадает в ступор. Больше того, — в Сочи команда вполне могла и ничьей лишиться. Вечно это не может продолжаться, — в тренировочном процессе ситуацию нужно исправлять», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» с 10 очками остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.