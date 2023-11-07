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Шалимов: «Динамо» не может сыграть даже в отбой, будто впадает в ступор»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Московская команда вела в счете 3:1 до 62-й минуты, но упустила победу. В итоге игра закончилась вничью — 3:3.

«Не понял по пенальти в ворота бело-голубых, — не увидел по повторам нарушения правил. Не было акцентированного наступа, удара по ногам. Что касается игры — бело-голубые в очередной раз надломились, ведя в счете. Упущены победы в нескольких матчах — по-моему, потеряны 8 очков. Добавьте их, и «Динамо» на 2-м месте. Личка все правильно говорит о переносе игры на чужую половину поля, но команда не может сыграть даже в отбой, будто впадает в ступор. Больше того, — в Сочи команда вполне могла и ничьей лишиться. Вечно это не может продолжаться, — в тренировочном процессе ситуацию нужно исправлять», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Динамо» набрало 22 очка и занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» с 10 очками остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dinamo-ne-mozhet-sy-grat-dazhe-v-otboj-budto-vpadaet-v-stupor/
Игорь Шалимов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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 - : -
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