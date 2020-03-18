Широков рассказал, в чем главная опасность коронавируса

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ поделился мнением о приостановке Тинькофф чемпионата России из-за коронавируса.

— Футбол без болельщиков — это, конечно, не футбол, — сказал Широков. — Потому и прекратили это мучение. Любой вид спорта, не только футбол, подразумевает наличие зрителей, которые гонят спортсмена вперед своими эмоциями. Без них спорт, безусловно, теряет свою привлекательность. Кроме того, важно здоровье не только спортсменов, но и болельщиков. Если уж говорить про коронавирус, то проблема в том, что он очень быстро распространяется, и многие болеют. Медицинские учреждения не только у нас, но и во всем мире не могут принять такое количество людей. Отсюда и столько смертей. Если мы ограничим контакты, врачи смогут помочь большему количеству людей. Нужно ответственно к этому подойти, вот и все.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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